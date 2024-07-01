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В Альметьевске открыли «Добро.Центр» для волонтеров
В Альметьевске на базе подросткового клуба «Водник» по социальной франшизе открылся «Добро.Центр». По замыслу организаторов он должен стать точкой притяжения как для опытных волонтеров, так и для тех, кто хочет вступить в ряды добровольцев.
«Они будут встречаться здесь, создавать проекты и вместе их реализовывать, вместе подавать заявки на гранты», – уточнила руководитель центра развития добровольчества «Добрый Альметьевск» Светлана Шарафиева,
На данный момент в республике действует уже 9 таких площадок, а к концу лета их должно стать на 6 больше. Волонтерскому корпусу требуются не только добровольцы, но и штатные сотрудники. Также не хватает здесь и волонтеров среднего возраста, ведь костяк состоит из активной молодежи и пенсионеров.
«Нам хотелось бы больше видеть более взрослых горожан. Потому что нам необходима помощь взрослых, особенно когда к нам обращаются семьи мобилизованных», – добавила Шарафиева.
Напомним, на данный момент в Татарстане насчитывается порядка 170 тысяч молодежных активистов. Они заняты в самых разных направлениях, в том числе: сбор и организация помощи бойцам СВО, проведение крупных мероприятий, экологические акции и многое другое.
Материал подготовлен при участии Тимура Туманова
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