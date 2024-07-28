В Альметьевске открыли бюст Героя Советского Союза Николая Кузнецова

В Альметьевске в рамках празднования Дня военно-морского флота России состоялось торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, адмирала флота Николая Кузнецова. Почетное право открыть бюст было предоставлено главному старшине Роберту Андрееву.

Среди участников мероприятия присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Соколов. Призванный на фронт в 17 лет, он прошел путь от простого бойца до офицера-моряка, участвовал в боях на Дальнем Востоке. Вместе с главой района Тимуром Нагумановым он возложил цветы к Вечному огню.

Бюст установлен на территории городского парка имени 60-летия нефти Татарстана. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, два года назад было получено разрешение на выделение участка на территории этого общественного пространства.

Планировалось по примеру других общественных организаций установить мемориал военным морякам в виде якоря и бюста адмиралу Кузнецову. В тот же год начались поиски скульпторов и исполнителей.

По совету альметьевских десантников инициативная группа связалась с автором бюста Герою Советского Союза Василию Маргелову — скульптором Михаилом Сердюковым, который является руководителем Всероссийского патриотического проекта «Аллея Российской Славы». Заказ был оформлен и начат сбор средств на изготовление и установку монумента.

В июне 2024 году монумент был изготовлен, но возникли проблемы с доставкой его в Альметьевск. Члены клуба собственными силами и средствами при поддержке Совета ветеранов города доставили бюст и начали монтажные работы.

2024 год — знаковый для российского Военно-морского флота, исполнилось 120 лет со дня рождения Николая Кузнецова. Монумент открыт, но готов только на 50%, так как пока остается не решенным вопрос о приобретении и установке якорей.

Николай Герасимович Кузнецов (24 июля 1904 — 6 декабря 1974) — советский флотоводец, адмирал флота Советского Союза. В 1919 году Кузнецов 15-летним юношей вступил в Северо-Двинскую военно-морскую флотилию, прибавив два года к своему возрасту, чтобы иметь право служить.

После командования крейсером «Червона Украина», работы военным советником в республиканской Испании и командования Тихоокеанским флотом Кузнецов стал сначала заместителем наркома, а потом, 24 апреля 1939-го, наркомом ВМФ СССР.

24 июля 1939 года по инициативе Кузнецова был установлен День Военно-морского флота. С 1940-го — адмирал. К началу Великой Отечественной войны Кузнецов внес существенный вклад в усиление боевой мощи, повышение боеготовности сил и средств ВМФ.

Накануне нападения Германии на СССР принял меры по повышению боеготовности флотов, а в ночь на 22 июня отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации.

В 1945 году участвовал в составе советской делегации в работе Крымской и Потсдамской конференций руководителей трех союзных держав.

31 мая 1944 года Кузнецову было присвоено воинское звание адмирала флота (равное генералу армии). 25 мая 1945 года это звание приравнено к званию Маршала Советского Союза, введены погоны маршальского типа.

В августе 1945 года участвовал в советско-японской войне, находясь на Дальнем Востоке и выполняя функции заместителя главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза Александра Василевского по флоту. 14 сентября 1945 года Николаю Кузнецову присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1946-м самостоятельный Наркомат ВМФ был упразднен. В 1948-м Кузнецова обвинили в слишком тесном сотрудничестве с союзниками во время войны и подвергли сначала суду чести Министерства Вооруженных сил СССР, а затем суду Военной коллегии Верховного суда. Его признали виновным и понизили до контр-адмирала, но не стали назначать уголовное наказание. В 1951-м стал военно-морским министром, однако звание адмирала флота ему возвратили лишь после смерти Сталина.

В 1953–1955 годах Николай Кузнецов — первый заместитель министра обороны СССР и главнокомандующий ВМФ. В 1955-м отправлен в отставку из-за конфликтов с Хрущевым и Жуковым и вновь лишился звания адмирала флота. Автор пяти книг мемуаров, последняя из которых, «Крутые повороты», была опубликована лишь в 1992-1993 годах. Звание адмирала флота Кузнецову вернули посмертно, в 1988-м.

На сегодняшний день на территории Альметьевского муниципального района проживают свыше 1,2 тыс. военнообязанных моряков, которые посвятили свою жизнь защите Родины.