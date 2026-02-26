В Альметьевске открылась выставка трофеев из зоны СВО

Фото предоставлено Еленой Бауэр

15 экспонатов, привезенных из зоны боевых действий, теперь представлены в Альметьевске. В одном из торговых центров города открылась экспозиция, где собраны обломки беспилотников, шевроны, элементы снарядов и личные вещи бойцов. Часть трофеев передали сами военнослужащие, часть доставила руководитель волонтерского штаба «Для СВОих» Мадина Варфоламеева.

«Мы решили открыть такую выставку, где собраны экспонаты с СВО», – рассказала она.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Мадина Варфоламеева регулярно выезжает с гуманитарными миссиями «за ленточку», поддерживает постоянную связь с бойцами. Именно они помогли в создании небольшого музея и передали трофеи и шевроны. Среди представленных предметов есть по-настоящему уникальные.

«Здесь также есть фляга – это уникальная вещь. Эта фляга со времен Отечественной войны. Ее подарили бойцу, он ее перетянул – нашлись такие умельцы», – отметила волонтер.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Теперь эта фляга заняла место в витрине – как символ связи поколений и преемственности ратной истории.

На открытии экспозиции присутствовали волонтеры, руководители общественных организаций, а также участники специальной военной операции.

«Война – это не то, что там, далеко, за тысячи километров. Она уже у нашего дома. Мы здесь видим экспонаты дронов. Они ежедневно атакуют наших бойцов, и ежедневно наши бойцы борются с ними», – подчеркнул участник СВО Дамир Тухфатуллин.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Штаб «Для СВОих» в Альметьевске оказывает поддержку военнослужащим с первых дней спецоперации: волонтеры вяжут носки, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и направляют средства на нужды фронта. Идея создания музея также принадлежит Мадине Варфоламеевой. Помещение для экспозиции предоставил директор торгового центра.

«Они вяжут носки, плетут сети, они собирают гуманитарную помощь, отдают часть своих небольших доходов. Все, чтобы приблизить победу. И если эта экспозиция повлияет как-то, вдохновит кого-то присоединиться к волонтерам, значит, мы приняли верное решение», – отметил директор ТЦ Антон Красилов.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Пока выставка занимает две витрины, однако организаторы рассчитывают, что она будет расширяться. Новые экспонаты уже ждут отправки – в ближайшую командировку Мадина Варфоламеева планирует привезти дополнительные трофеи.