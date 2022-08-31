В Альметьевске открылась мечеть, строительство которой велось с 2009 года

В альметьевском Агропоселке открылась мечеть «Нурлы» — долгожданное событие приурочили к 1100-летию со дня официального принятия ислама Волжской Булгарией. Строительство мечети по улице Рината Галеева стартовало в 2009 году, в финансировании работ приняли участие неравнодушные жители.

Первые средства на стройку в 2010 году выделил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района. С 2017 года к финансированию подключилась «Татнефть». Возведение продолжалось также благодаря пожертвованиям от неравнодушных жителей района.

Открытие мечети прошло при участии мухтасиба города и района Исмаила Сингатуллина, заместителя муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиля Зуферова, руководителя исполкома Альметьевска Айнура Исхакова, имамов города и района, прихожан.

«От имени главы районы Тимура Нугманова и Совета района от всей души поздравляю с сегодняшним событием. Я верю, эта мечеть станет настоящим украшением нашего микрорайона. В такой праздничный день хочу пожелать всем здоровья, позитивного настроения», — обратился к присутствующим Исхаков.

Имам-мухтасиб города и района Исмаил Сингатуллин выразил благодарность всем причастным за помощь в строительстве мечети. «Поддерживая подобные добрые начинания, мы сохраняем традиции ислама, которые неразрывно связаны с татарской культурой», — подчеркнул он.

После официальной части собравшиеся разрезали символическую красную ленточку, осмотрели внутренние помещения мечети и совершили полуденный намаз.