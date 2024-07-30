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В Альметьевске открылась экспозиция «Имя им — Отвага и Честь», посвященная СВО
В Краеведческом музее Альметьевска открылась экспозиция «Имя им — Отвага и Честь», посвященная военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне специальной военной операции.
На выставке представлены личные вещи, фотографии, письма и другие предметы, которые рассказывают о жизни и службе бойцов СВО.
Главная цель выставки — сохранить память о героях и передать их наследие будущим поколениям. Кроме того, проект призван поддержать семьи военнослужащих и помочь им справиться с утратой.
«Эти люди, наши соотечественники, отдали самое ценное — свои жизни, защищая Родину. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, наши военнослужащие демонстрируют отвагу, силу духа и взаимовыручку. Мы гордимся ими и будем всемерно поддерживать их семьи. Особенно важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о подвигах наших героев», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.
Экспозиция будет работать до 2 августа.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото предоставлено пресс-службой Альметьевского района РТ.
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