В Альметьевске запустят конкурсное движение «Тат-АRS-Тан»

В Альметьевске будет запущено конкурсное движение «Тат-АRS-Тан», которое охватит всю республику.

«В течение полугода мы будем работать с детьми, которые захотят принять участие в проекте, после чего будет проведен отбор участников», — рассказала директор ГБУ «Таткультресурцентр» Алсу Мифтахова.

Старт движению даст образовательный проект, в котором примут участие учащиеся детских школ искусств, средних специальных профессиональных учебных заведений культуры и искусства.

В Альметьевске пройдут мастер-классы по музыкальному, хореографическому и театральному направлениям, а также по живописи и декоративно-прикладному искусству.

В течение дня с талантливыми представителями молодежи будут работать директор Казанского художественного училища имени Фешина, преподаватель высшей квалификационной категории, заслуженный деятель искусств РТ Ольга Гильмутдинова, солистка фолк-группы «Закария» и творческого объединения IsTElek Аделя Мубаракова, преподаватель сценической речи Казанского театрального училища, корреспондент телевидения Лилия Аламова, режиссер, автор-исполнитель, руководитель BOU.D.DA. ballet Артур Хайруллин и другие.

Ежегодное республиканское конкурсное движение детского и юношеского творчества «Taт-ARS-Taн» проводится в целях развития системы дополнительного образования и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки юных талантливых исполнителей, сохранения и развития лучших традиций классического и национального искусства.

Проект реализуется Министерством культуры Республики Татарстан совместно с ГБУ «Таткультресурсцентр» на базе Дома культуры «Иске Элмэт». Старт мероприятий запланирован на 15 декабря.