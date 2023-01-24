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Ру Тат
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Строительство
24 января 2023  19:16
Эльза Кузнецова

В Альметьевске откроется офис врача общей практики с кабинетом педиатра

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В пятницу, 27 января, для жителей микрорайона «Алсу» и Агропоселка в Альметьевске откроется офис врача общей практики с кабинетом педиатра. Появление нового медучреждения в прямом эфире анонсировал глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Теперь жителям близлежащих районов не придется ездить в городскую поликлинику. Рядом с домом, близко и удобно, особенно родителям с детьми и жителям старшего поколения, можно получить медицинскую помощь и консультацию. Открытие дополнительного офиса снизит очереди и в остальных поликлиниках. Распределение пациентов будет более ровным», — отметил глава района.

Жители смогут пройти диспансеризацию, получить справку, выписать рецепт на льготные лекарства, пройти вакцинацию. Прием узких специалистов будет проходить по графику. 

Во взрослом отделении будут функционировать два врачебных участка, детей станут принимать два врача-педиатра и четыре медицинских сестры.

«Сам неоднократно был на этом проекте. Хороший, современный, светлый медицинский комплекс», — заключил Нагуманов.

#альметьевский район
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