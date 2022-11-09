В следующем месяце в микрорайоне Алсу в Альметьевске откроется офис врача общей практики и педиатрический кабинет, сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Объект будет обслуживать микрорайон Алсу, Агропоселок, Петуховку. Внутренние работы практически завершены, наружные тоже выполнены. Остались мелкие штрихи, расстановка мебели, подключение газа. Дальше пойдет получение лицензии», — рассказал он во время прямого эфира.

В двух направлении — взрослом и детском — предусмотрены по два врача и дополнительные медицинские работники.

«Педиатрический кабинет будет особенно востребован для самых маленьких альметьевцев. Раньше за помощью педиатра приходилось ездить в детскую поликлинику. Сегодня первую необходимую помощь и осмотр можно будет получить рядом с домом», — сообщил градоначальник.