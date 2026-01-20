В Альметьевске откроется новый детсад с укрытием, изолятором и лифтом для питания

Жители нового микрорайона в Альметьевске получили долгожданный подарок: уже в ближайшие недели здесь откроется современное дошкольное образовательное учреждение – детский сад «Полянка».

Новый социальный объект, расположенный по адресу улица Полевая, 10а, обеспечит шаговую доступность качественного дошкольного образования для молодых семей района.

Строительство детского сада реализовано в рамках стратегии нефтяников, направленной на развитие жилищной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды.

Новый объект стал важной частью социальной застройки микрорайона.

Детский сад рассчитан на 164 ребенка. В учреждении будет сформировано восемь групп, в том числе ясельные. Проект здания разработан с учетом современных требований к организации дошкольного образования и безопасности.

В детском саду предусмотрены уютные игровые и спальные комнаты, кабинет для изучения татарского языка, а также логопедический кабинет. Для всестороннего развития детей оборудованы просторные музыкальный и спортивный залы с необходимым инвентарем.

Особое внимание уделено вопросам здоровья и безопасности. В здании предусмотрен современный медицинский блок с собственным изолятором.

Пищеблок оснащен специальным лифтом для подъема готового питания на этажи, также в детском саду будет функционировать собственная прачечная.

Подвальные помещения оборудованы всем необходимым и могут использоваться в качестве надежного укрытия для детей и персонала.

Открытие детского сада «Полянка» станет важным событием для микрорайона и создаст комфортные условия для воспитания и развития маленьких жителей.

Реализация данного проекта полностью соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение качества городской среды и создание комфортных условий для семей.

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавляет комиссию Государственного совета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», которая курирует одноименный национальный проект.