В Альметьевске откроется мобильный пункт отбора на службу по контракту

9 июня в Альметьевске начнет работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев. В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.

«Рядом с палаткой у нас будет макет автомата Калашникова, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в его сборке и разборке. Кроме того, у нас будут представлены различные виды гранат — наступательные и оборонительные. Все желающие смогут рассмотреть макеты, подержать их в руках и сделать фотографии на память», – сказал он.

Напомним, Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.

Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО.

Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.

Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.

В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. руб.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, д. 1/40, тел. 8843 221 44 52. Обратиться можно также по номеру 8800 222 59 00, а также по межрегиональному номеру кол-центра 117.