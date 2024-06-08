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В Альметьевске откроется мобильный пункт отбора на службу по контракту
9 июня в Альметьевске начнет работу мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом рассказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Егор Горячев. В автономной палатке все желающие смогут получить подробную информацию о военной службе по контракту, подать заявление и пройти первичный отбор.
«Рядом с палаткой у нас будет макет автомата Калашникова, чтобы каждый желающий мог попробовать свои силы в его сборке и разборке. Кроме того, у нас будут представлены различные виды гранат — наступательные и оборонительные. Все желающие смогут рассмотреть макеты, подержать их в руках и сделать фотографии на память», – сказал он.
Напомним, Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тыс. руб., которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей. Общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.
Данные меры распространяются на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием. В нем учтены пожелания бойцов СВО.
Помимо финансовой помощи, новым патриотам-контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу «Батыр»), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.
Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.
В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется оплата от Минобороны – от 210 тыс. руб.
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