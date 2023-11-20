В Альметьевске откроется фотовыставка второго потока «Жены Героев»

22 ноября в Центре психологической поддержки «Нур» в Альметьевске состоится фотовыставка второго потока «Жены Героев», посвященная вдохновляющим женщинам, которые являются опорой и поддержкой своих героических мужей, служащих Родине.

«Выставка фотоисторий, раскрывающая любовь, преданность, стойкость и самоотверженность, посвящена женам, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. Каждая из этих женщин гордится своим супругом и является источником вдохновения», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района.

Во втором потоке фотопроекта приняли участие 27 жен военнослужащих из Альметьевского района, среди которых одна из участниц — жена погибшего бойца. Фотосессия проходила в Школе креативных индустрий на базе Инженерного лицея.

В рамках фотопроекта были приглашены профессиональные визажисты, чтобы помочь создать неповторимый образ для каждой участницы. Также был организован фуршет, чтобы девушки смогли провести время и пообщаться друг с другом за чашкой чая.

Проект «Жены Героев», зародившийся в Самаре и вышедший на федеральной уровень, во второй раз будет представлен в Альметьевске. Первая фотовыставка в нефтеграде открылась 22 августа при поддержке исполкома Альметьевского района.

В фотопроекте тогда приняли участие 24 женщины, среди которых были не только жены бойцов, но и матери. Фотовыставка перемещалась по всему городу, позволяя всем желающим погрузиться в мир этих историй.

Самым впечатляющим аспектом этого проекта является то, что женщины российских военных фотографируются в мундирах своих мужей. Портретные снимки сопровождаются строчками из писем мужьям-героям. Письма невероятные по своей нежности и откровенности, вселяют боевой настрой в солдат, включая и уверенность в том, что рядом всегда есть надежный тыл в лице семьи.

Выставка будет доступна для просмотра с 22 по 29 ноября. Открытие запланировано на 10 часов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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