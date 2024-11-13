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В Альметьевске отключили воду из-за аварии
В Альметьевске из-за аварии на снабжающей город магистральной трубе отключили воду. Об этом сообщает исполком Альметьевского района РТ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По информации районных властей, аварийная бригада занимается устранением последствий случившегося. «В настоящее время идёт заполнение и опрессовка резервного водовода», — пояснили в исполкоме.
Власти муниципалитета заверили, что водоснабжение будет восстановлено, как только будет восстановлена подача воды для заполнения резервуаров.
«Постепенное заполнение городской системы водой требует времени — обычно на это уходит еще несколько часов», — уточнили в исполкоме района и попросили жителей Альметьевска набраться терпения.
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