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Общество 13 ноября 2024 22:12

В Альметьевске отключили воду из-за аварии

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В Альметьевске из-за аварии на снабжающей город магистральной трубе отключили воду. Об этом сообщает исполком Альметьевского района РТ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По информации районных властей, аварийная бригада занимается устранением последствий случившегося. «В настоящее время идёт заполнение и опрессовка резервного водовода», — пояснили в исполкоме.

Власти муниципалитета заверили, что водоснабжение будет восстановлено, как только будет восстановлена подача воды для заполнения резервуаров.

«Постепенное заполнение городской системы водой требует времени — обычно на это уходит еще несколько часов», — уточнили в исполкоме района и попросили жителей Альметьевска набраться терпения.

#Альметьевск #отключение воды
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