В Альметьевске осужденные примут участие в благоустройстве дворов

Осужденные исправительной колонии №8 в Альметьевске помогут местным властям при благоустройстве придомовых территорий, которое проходит в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». Об этом сообщает пресс-службе УФСИН России по РТ.

Отмечается, что начальник исправительной колонии №8 Сергей Конюхов провел рабочую встречу с главой Альметьевска Тимуром Нагумановым. Они обсудили вопросы размещения бюджетными организациями и муниципальными предприятиями района заказов на территории исправительного учреждения.

«Учитывая имеющийся опыт изготовления продукции для благоустройства дворов и общественных пространств, итогом встречи стала предварительная договоренность о производстве различных металлоконструкций для оснащения придомовых территорий. Только в прошлом году в рамках заключенных договоров по программе „Наш двор“ было изготовлено 150 урн и скамеек, что позволило трудоустроить порядка 10 осужденных», – отметили в ведомстве.