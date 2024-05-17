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В Альметьевске осужденные примут участие в благоустройстве дворов
Осужденные исправительной колонии №8 в Альметьевске помогут местным властям при благоустройстве придомовых территорий, которое проходит в рамках реализации республиканской программы «Наш двор». Об этом сообщает пресс-службе УФСИН России по РТ.
Отмечается, что начальник исправительной колонии №8 Сергей Конюхов провел рабочую встречу с главой Альметьевска Тимуром Нагумановым. Они обсудили вопросы размещения бюджетными организациями и муниципальными предприятиями района заказов на территории исправительного учреждения.
«Учитывая имеющийся опыт изготовления продукции для благоустройства дворов и общественных пространств, итогом встречи стала предварительная договоренность о производстве различных металлоконструкций для оснащения придомовых территорий. Только в прошлом году в рамках заключенных договоров по программе „Наш двор“ было изготовлено 150 урн и скамеек, что позволило трудоустроить порядка 10 осужденных», – отметили в ведомстве.
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