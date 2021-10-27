В Альметьевске осудили главврача центра здоровья за фиктивное трудоустройство сотрудника

Установлено, что с середины июля 2017 года по май 2018 года Азат Калимуллин занимал должность главврача ГАУЗ «Альметьевский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Как удалось установить, в этот период главврач фиктивно трудоустроил на должность рабочего по обслуживанию зданий и сооружений некого Минюхина. Начисляемые на «мертвую душу» зарплаты и премии глава центра получал сам. В общей сложности Калимуллин незаконно получил свыше 52 тыс. рублей.

Выявить преступную схему удалось благодаря разработке оперативников УФСБ по Татарстану.

Главврача признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

