news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
8 сентября 2022  14:37

В Альметьевске ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического полумарафона

news_top_970_100

В Альметьевске 10 сентября ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического полумарафона. Участки нескольких улиц будут перекрыты с 8.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Маршрут соревнований будет проходить по улицам Ленина, Гагарина, Чехова, Марджани, Шевченко», – отметили в министерстве.

Выезды из дворов и перекрестки по маршруту соревнований перекроют легковыми и грузовыми автомобилями. Кроме того, будут установлены временные знаки для объезда.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100