В Альметьевске ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического полумарафона

В Альметьевске 10 сентября ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического полумарафона. Участки нескольких улиц будут перекрыты с 8.00 до 17.00, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Маршрут соревнований будет проходить по улицам Ленина, Гагарина, Чехова, Марджани, Шевченко», – отметили в министерстве.

Выезды из дворов и перекрестки по маршруту соревнований перекроют легковыми и грузовыми автомобилями. Кроме того, будут установлены временные знаки для объезда.