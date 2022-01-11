В Альметьевске объявлен конкурс на должность начальника Управления культуры. Гузель Пайдуллина, возглавлявшая эту структуру ранее, назначена директором Альметьевского музыкального колледжа. Об этом во время прямого эфира в соцсети Instagram заявил глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов.

«Гузель Атласовна долгое время возглавляла эту позицию. Очень большой период времени, целая эпоха связана с ее именем. На днях благодаря конкурсу Минкультуры РТ она назначена директором Альметьевского музыкального колледжа. Теперь в команду Альметьевского района требуется креативный и амбициозный деятель культуры, которому будет не всё равно, как в будущем будет выглядеть культурная жизнь Альметьевска», — рассказал мэр.

Для участия в конкурсе необходимо отправить резюме до 1 февраля 2022 года на e-mail: Oksana.Belonogova@tatar.ru. Следует подготовить презентацию, содержащую концепцию развития культурной жизни города и района.

У кандидата должно быть высшее образование, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет. По итогам резюме и презентации будут определены финалисты, которые встретятся с руководителем района и членами экспертного совета.