В Альметьевске объявили победителей конкурса парк-менеджеров

В Альметьевске подвели итоги открытого конкурса на позицию парк-менеджера в Дирекцию общественных пространств города. Победителями стали Святослав Иванов, Ильнур Нураев и Руслан Мухамедянов. Их имена объявили при подведении итогов конкурса в технопарке «Кванториум».

Как рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов РТ, в ближайшее время парк-менеджеры станут частью команды, которая будет заниматься развитием и событийным наполнением общественных пространств Альметьевска.

Актуальность такой позиции для города в своем выступлении обозначил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Он выразил надежду, что парк-менеджеры смогут перезапустить городское пространство, придумать совершенно новый формат работы и формат жизни для парков и скверов.

«Это очень интересный опыт, который мы сейчас начинаем. Я думаю, что дирекция, которая у нас появится после этого конкурса, полноценно заживет и будет вишенкой на торте для нашего прекрасного города», — сказал он.

Открытый конкурс на позицию парк-менеджера в команду Дирекции общественных пространств Альметьевска был объявлен исполкомом Альметьевска совместно с Институтом развития городов Татарстана и Дирекцией парков и скверов Казани.

Первый этап конкурса — сбор заявок — проводился до 8 октября включительно. На основе заполненных анкет экспертный совет конкурса определил 34 участника очного этапа.

Далее конкурсантам было дано задание разработать концепцию развития одного из общественных пространств города. Это были бульвар «Западные ворота», парк «Шамсинур», Студенческий сквер, парк культуры и отдыха «Каскад прудов», городской пляж, парк «Здоровье», сквер «Чайный дворик» и бульвар «Просвещение».

Проекты по развитию этих территорий будущие парк-менеджеры представили на очном этапе конкурса 31 октября. В состав жюри вошли глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина, главный архитектор Альметьевска Антон Севастьянов, руководитель Дирекции общественных пространств Альметьевска Дарья Орлова и художественный руководитель уличного театра «Легкие крылья» Гульназ Саубанова.

Проекты конкурсантов жюри оценивало по следующим критериям: актуальность и проработанность концепции — содержание, культурная программа, работа с предпринимателями, новые предлагаемые решения.

Также в ближайшее время команда начнет заниматься планированием зимней программы в общественных пространствах города.

Рассказывать о своей работе команда Дирекции общественных пространств будет в телеграм-канале «Парки и скверы Альметьевска». Здесь же будет появляться информация о мероприятиях в парках и скверах города.

Дирекция общественных пространств в Альметьевске стала третьей подобной структурой в Татарстане. Первые две были созданы в Казани и Набережных Челнах. К слову, нынешний руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова когда-то была одной из девяти победителей первого конкурса в Казани.