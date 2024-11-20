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В Альметьевске обустроили пляжную зону на Городском водохранилище
В Альметьевске с окончанием строительного сезона на Городском водохранилище завершаются работы по обустройству пляжной зоны, которая в этом году значительно преобразилась.
За короткие сроки, а именно за два с половиной месяца, был выполнен значительный объем работ: возвели павильон, установили вышку для спасателей, оборудовали раздевалки для переодевания, установили питьевые фонтанчики, освещение и уже завезли песок.
Завершаются работы по реконструкции моста, который соединяет две части водохранилища. Здесь заменили ограждения.
Из бюджета Татарстана на благоустройство пляжной зоны было выделено 95 млн рублей. В следующем году альметьевцев ждет новое водное пространство для отдыха.
Благоустройство объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ
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