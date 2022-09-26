В Альметьевске обсудили вопросы метрологического обеспечения нефтехимии Татарстана
На базе Альметьевского филиала ЦСМ Росстандарта Республики Татарстан состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные вопросы деятельности метрологических служб нефтяных компаний. Практическая реализация применения законодательных актов и стандартов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в нефтегазовой отрасли».
Открыл мероприятие и выступил с приветственным словом заместитель директора по метрологии ФБУ «ЦСМ Татарстан» Сергей Иванов.
«Наш ЦСМ стремится обеспечить максимальную степень удовлетворенности своих клиентов и постоянно работает над расширением спектра оказываемых услуг для предприятий», – отметил Иванов в своем приветственном слове.
В мероприятии приняли участие главные метрологи целого ряда крупнейших предприятий отрасли ПАО «Татнефть им В.Д. Шашина», АО «Транснефть-Прикамье», АО «Транснефть-Метрология», а также представители малых нефтяных компаний юго-востока республики.
В ходе совещания его участники обсудили целый ряд вопросов, касающихся процедуры поверки средств измерений расхода и количества, необходимости оптимизации процесса метрологических работ в части приема и выдачи средств измерений, оформления свидетельств о поверке и внесения результатов во ФГИС «Аршин». Также были затронуты технические аспекты, связанные с логистикой средств измерений в рамках услуги «Единое окно Росстандарта».
Кроме того, представители Центра стандартизации и метрологии Татарстана рассказали об изменениях, вносимых в нормативно-правовые акты Российской Федерации, связанные с обеспечением единства измерений.
Во второй части мероприятия была проведена экскурсия по метрологическим лабораториям филиала, в ходе которой была продемонстрирована современная материально-техническая база учреждения.
Особый интерес у участников мероприятия вызвали поверочные установки на базе автомобилей КАМАЗ, предназначенные для работ по техническому обслуживанию и контролю метрологических характеристик систем измерений количества и показателей качества нефти.
Начальник Альметьевского филиала ФБУ «ЦСМ Татарстан» Дамир Алкин в ходе своей презентации отметил, что в настоящее время данные установки не имеют аналогов в других подведомственных организациях Росстандарта и позволяют предоставлять максимально широкий спектр метрологических услуг на протяжении всего промышленного цикла: от добычи сырой нефти до поставки готовых нефтепродуктов конечному потребителю.