В Альметьевске обсудили поддержку семей бойцов СВО с новорожденными

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова провела встречу с семьями военнослужащих, в которых недавно произошло пополнение. Мероприятие прошло в теплой, неформальной обстановке за чашкой чая.

Во встрече приняли участие военный комиссар города Альметьевска и Альметьевского района Ратмир Галиуллин, а также заместитель руководителя исполнительного комитета района Фанис Муртазин.

Глава района лично пообщалась с каждой семьей, интересовалась их бытом, актуальными вопросами и потребностями, а также возможными просьбами, требующими содействия со стороны муниципалитета.

«Искренне поздравляю вас с самым важным событием в жизни – рождением ребенка. Желаю вашим семьям здоровья, счастья и благополучия, а детям – мирного неба над головой», – сказала Гюзель Хабутдинова.

Отдельно участникам встречи напомнили о действующих мерах поддержки. В Альметьевске молодые мамы из семей участников специальной военной операции получают сертификаты на приобретение товаров для новорожденных.

Кроме того, в районе продолжает работу Штаб гуманитарной помощи семьям участников СВО, где оказывают консультационную и адресную поддержку. Обратиться за помощью можно по телефону 8 (8553) 26-01-01 ежедневно с 8:00 до 20:00.