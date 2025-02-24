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Общество 24 февраля 2025 13:36

В Альметьевске обновят таблички на домах почетных граждан и усилят праздничное оформление

В Альметьевске заменят таблички на домах ветеранов, удостоенных звания «Почетный гражданин». Такое поручение на еженедельном совещании с участием городского актива дала руководитель исполнительного комитета района Гюзель Хабутдинова.

Департамент развития провел ревизию и изготовил четыре новые таблички, которые вскоре будут торжественно установлены. Это знак уважения к тем, кто внес значительный вклад в развитие района и страны.

Помимо этого, Хабутдинова подчеркнула важность качественного тематического оформления города к 80-летию Победы. Ветераны – это живая история, и предстоящее празднование должно стать ярким символом памяти и благодарности за подвиг поколения победителей, отметила она.

2025-й объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества. В этот год по всей стране проходят акции, призванные укрепить патриотический дух и отдать дань уважения всем, кто стоит на страже мира и безопасности Отчизны.

#80-летие Победы #Альметьевск
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