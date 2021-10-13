В Альметьевске обнаружили свалку на месте, где должен был находиться магазин

Местные жители сообщили экологам с помощью системы «Народный контроль» о несанкционированной свалке в микрорайоне РТС города Альметьевска. Захламленной оказалась территория, на которой должен был находиться магазин, информирует пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления министерства выехали на место и обнаружили, что на площади 1900 кв. метров свалены строительные отходы и обломки демонтированного дорожного покрытия. Общий объем складированного в несанкционированном месте мусора превысил 100 куб. метров, уточнили в ведомстве.

В отношении виновного лица составлен протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления».

Фото: © пресс-служба Минэкологии РТ

Направив запрос в Управление Росреестра по РТ, экологи узнали, что на этой территории разрешено использование земли для размещения магазина товаров первой необходимости.

«Так как земельный участок был использован не по целевому назначению, материалы направлены в Комитет земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского района для принятия мер», — уточнили в Минэкологии РТ.