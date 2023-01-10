В Альметьевске новогодние елки после переработки направят на корм животным

В Альметьевске объявили сбор новогодних елок, которые после переработки отправят на корм для животных. Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире призвал жителей не выбрасывать деревья в мусорные баки, а складывать их во дворах для дальнейшей переработки.

«Новогодние праздники завершились, перед многими из вас, наверное, встал вопрос: куда выбрасывать главный атрибут праздника — елку. В городе начался сбор новогодних елок, которые потом направятся на переработку и корм для животных. Сосны и ели являются ценной витаминной подкормкой. В сельском хозяйстве из них можно сделать удобрение для почвы или применять в борьбе с вредителями», — отметил глава района.

Собирать елки будут с контейнерных площадок, которые расположены во дворах города для удобства горожан. Отдельные места для сбора устанавливаться не будут.

Нагуманов призвал беречь экологию, а также рассказал, что в своем рабочем кабинете и дома устанавливает только искусственные елки.