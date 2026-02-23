В Альметьевске ночной пожар унес жизнь 65-летнего мужчины
В Альметьевске ночью произошел пожар в многоквартирном доме на улице Гафиатуллина, 21. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, огонь охватил две квартиры, общая площадь возгорания составила около 18 квадратных метров. Из-за плотного дыма возникла угроза для жителей верхних этажей.
Пожарные оперативно вывели из задымленных помещений четырех человек. Пострадала 55‑летняя женщина – она получила отравление продуктами горения средней степени тяжести и была доставлена в больницу.
К сожалению, не обошлось без жертв. Во время тушения огня было найдено тело 65‑летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.