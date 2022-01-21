В Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах построят приюты для животных на 250 мест

В Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах планируется строительство приютов для животных на 250 мест с возможностью расширения до 400 мест. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«Определены земельные участки для размещения приюта и начата разработка проектно-сметной документации на строительство типового межмуниципального приюта для животных», — рассказал докладчик.

Хисамутдинов уточнил, что в конце этого года ожидается строительство первого приюта в Набережных Челнах, а дальше и в остальных двух городах.

«С момента вступления в силу федерального закона „Об ответственном обращении с животными“ от 2018 года накопился целый комплекс проблем и вопросов. В свою очередь Правительство РТ предпринимает различные меры по урегулированию сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

По словам начальника управления, из бюджета республики ежегодно выделяются субвенции муниципальным районам и городским округам по работе с безнадзорными животными. В прошлом году объем выделенных средств составил 56,7 млн рублей.