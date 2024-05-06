В Альметьевске не будет праздничного салюта на 9 Мая

В Альметьевске праздничный салют на День Победы в этом году не состоится. Однако 9 Мая в городе будет наполнено яркими и памятными событиями. Заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского района по социальным вопросам Светлана Лаптева на планерке поделилась подробностями запланированных мероприятий на День Победы.

День начнется в 07.00 с возложения цветов организациями и предприятиями города и учебными заведениями на мемориальном комплексе «Вечный огонь».

Официальная часть празднования Дня Победы стартует в 10 часов у главной сцены на площади Ленина с прямой трансляцией поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина и приветственного поздравление почетных гостей. В 10.20 начнётся торжественный парад воспитанников вузов и ссузов города, а также Всероссийского общественного движения «Юнармия». В случае неблагоприятных погодных условий участие школьников в параде будет отменено.

Далее на главной сцене стартует праздничный концерт с участием артистов и творческих коллективов города и района. Главным подарком торжественного мероприятия станет выступление победительницы телепроекта «Ты супер» Дианы Анкудиновой. Празднование 9 Мая пройдет в формате культурных программ на локациях города от ул. Марджани до ул.Чехова.

На площадке драмтеатра ведущие рестораны и кафе республики соберутся, чтобы продемонстрировать многообразие блюд и напитков. В этот день на площади развернутся около 40 точек с едой, сувенирами и фермерской продукцией.

У здания НГДУ «Альметьевнефть» расположится выставка картин «Моя семья — мое богатство» в рамках регионального конкурса художников. За драматическим театром развернется «Лаборатория счастья», где будут представлены более 30 творческих мастер-классов. На площадке у домов №33 и 41 по ул. Ленина пройдет выставка-продажа от Союза ремесленников.

На площадке молодежного центра будут представлены народные песни военных лет от творческих коллективов района. Здесь разместятся национальные дворики, полевая кухня, экспозиция штаба «Своих не бросаем!», где все желающие смогут написать письма бойцам, изготовить окопные свечи и принять участие в творческих мастер-классах, а также в различных активностях.

На локации Главпочтампа будет организована музейная экспозиция и литературная гостиная, где пройдет открытый микрофон с мастер-классами, прозвучат песни и стихи военных лет.

В сквере «Каракуз» запланирована концертная программа лауреатов фестиваля «Страна поющего соловья» и участников конкурса «Фестиваль талантов», а также работа интерактивной площадки, выступление вокальных групп, арт-объекты, полевая кухня.

На территории высшей школы нефти пройдет концертная программа от студентов высшей школы нефти, выставка ретро-техники, выступление театра русской песни «Ворожея», полевая кухня. На площадке спортивного клуба «8 миля» представится возможность посетить выставку военной техники с интерактивной программой

Вечерняя программа начнется в 17.00 на площади Ленина. В 19.00 состоится всероссийская акция «Минута молчания».

Завершать программу будут группа «Марш», кавер-группа ВИА «Хит».