В Альметьевске назначили нового руководителя отдела внутренних дел

Министр внутренних дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин представил составу ОМВД РФ по Альметьевскому району нового руководителя, приказ о назначении которого подписали накануне, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Должность начальника ОМВД РФ по Альметьевскому району займет полковник полиции Олим Отакулов, который ранее работал начальником ОМВД РФ по Лениногорскому району.

Знакомя коллектив с новым руководителем, глава МВД РТ обратился к сотрудникам с просьбой поддержать его, помочь как можно скорее отладить эффективный алгоритм работы, организовать конструктивное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами.

Артем Хохорин отметил, что за годы службы Олим Отакулов успел зарекомендовать себя профессиональным и грамотным руководителем. Глава МВД РТ выразил уверенность, что смена руководства не помешает темпам работы.

Олим Отакулов родился в городе Самарканд в республике Узбекистан в 1972 году. Он окончил Казанский юридический институт МВД России, а также Академию управления МВД России.

В органах внутренних дел Отакулов начал служить в должности милиционера роты ППСМ Заинского ГРОВД МВД Татарстана. Затем он работал начальником отдела УУП и ПДН ОМВД России по Заинскому району, замначальника полиции по охране общественного порядка в Альметьевском районе. После должности замначальника ОМВД РФ по Лениногорскому району возглавил это отделение.

Олим Отакулов женат, воспитывает сына и дочь. Его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, а также медалями «За отличие в охране общественного порядка» и «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени.