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Политика
15 ноября 2021  16:54

В Альметьевске назначен новый руководитель исполкома района

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Новым руководителем исполкома Альметьевского района стал уроженец Альметьевска Айдар Каюмов. Решение о назначении было принято на совместной сессии совета муниципалитета и заседании городского совета, пишет газета «Знамя труда». 

Каюмов окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности». Трудовую деятельность начал в 2002 году, работал в коммерческих структурах.

В 2012 году Каюмов трудился начальником Управления экономики, промышленности и торговли исполкома Альметьевского района. Далее занимал пост заместителя руководителя исполкома района по экономике.

С 2015-го по 2017-й работал заместителем министра образования и науки Республики Татарстан. Затем продолжил работу в коммерческих структурах.

Ранее исполком района возглавлял Марат Гирфанов, который с сентября 2021 года назначен заместителем главы Альметьевского района РТ на постоянной основе. Также Гирфанов является депутатом Ямашского сельского поселения Альметьевского района.

#альметьевский район
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