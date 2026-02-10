news_header_top
Происшествия 10 февраля 2026 16:22

В Альметьевске наказали управляющую кафе, виновную в массовом заражении сальмонеллезом

Управляющую кафе «Роллар» в Альметьевске, посетители которого массово заболели сальмонеллезом, признали виновной в нарушении санитарных правил.

Как сообщают в прокуратуре РТ, в апреле из-за нарушения правил по приготовлению, хранению и продаже еды в больницу с сальмонеллезом обратились 23 человека. Как выяснилось, все они ранее обедали в кафе «Роллар».

Вину женщина не признала. Ей назначен 1 год ограничения свободы.

