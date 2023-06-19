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Руc Тат
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Происшествия 19 июня 2023 12:26

В Альметьевске наказали «дрифтеров», разъезжавших по центру города

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В прошлую субботу в соцсетях появилась информация о том, что в Альметьевске несколько автомобилей устроили дрифт на центральной улице города. Движение было перекрыто 4 автомобилями, а на двух выполняли запрещенные маневры. Тем самым любители экстремального вождения создавали помехи дорожному движению, угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Данные материалы попали в поле зрения сотрудников полиции. Правоохранителям удалось задержать автохулиганов. Им оказались жители Альметьевска, Казани и Ульяновской области. Мужчинам от 21-го года до 42 лет, женщине 32 года.

Водители раскаялись в содеянном и принесли свои извинения. В результате их привлекли к ответственности, составлено 16 административных протоколов, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Альметьевскому району.

Автомобили дрифтеров отправили на штрафную стоянку по причине неисправности тормозной системы. Все водители были направлены на прохождение медицинского освидетельствования.

#дрифт #Альметьевск
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