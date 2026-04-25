В Альметьевске наградили победителей семинара-лаборатории современной драмы

В Альметьевском татарском государственном драматическом театре состоялось награждение победителей семинара-лаборатории современной драмы. Лауреатов поздравили директор Благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова и режиссер театра Фарида Исмагилева, сообщили в Альметьевском отделении Союза писателей Республики Татарстан.

Проект был инициирован Благотворительным фондом «Татнефть», Альметьевским отделением Союза писателей Татарстана, Центром современной драматургии и режиссуры Башкортостана и Альметьевским татарским драматическим театром.

Первое место в номинации «Продолжение» семинара-лаборатории современной драматургии присуждено Артуру Ибрагимову за пьесу «Төнге кояш балалары» («Дети ночного солнца»).

В той же номинации «Продолжение» диплом лауреата второй степени за пьесу «Соңгы Маһиҗан» («Последний Махижан») вручили Равилю Сабирову, а диплом лауреата третьей степени за пьесу «Юшкын» – Резеде Хаертдиновой. Поэтесса Лилия Гибадуллина из Набережных Челнов удостоена премии поощрения за пьесу «Бәгърем».

В номинации «Дебют» были награждены авторы, впервые попробовавшие себя в качестве драматургов. Первое место – Юлия Исмагилева из Бугульмы с пьесой «Зеленая шапка», второе – Айдар Ризванов с пьесой «Подключение к жизни», третье – Лилия Шакирова с пьесой «Кадерлем». Айдару Нуриеву из Нижнекамска присуждена поощрительная премия за пьесу «Балам» («Ребенок»).

«От всей души поздравляем лауреатов. Надеемся, что их пьесы будут в будущем украшать театральные сцены и подарят зрителям новые эмоции», – прокомментировали результаты семинара-лаборатории организаторы.