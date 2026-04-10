В Альметьевске начался капремонт детского сада №23 «Малыш»

В Альметьевске строители приступили к капитальному ремонту двухэтажного здания детского сада комбинированного вида №23 «Малыш», сообщили в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

По программе здесь запланированы ремонт первого этажа и обновление кровли.

В Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ (ГИСУ РТ) уточнили, что строители выполняют демонтажные, электромонтажные и штукатурные работы, устройство стяжки пола, а также обновляют систему отопления. Объем финансирования составляет 34,7 млн рублей. На данный момент готовность объекта достигла 17%.

В текущем году капитальный ремонт проведут в 23 дошкольных образовательных учреждениях в 13 муниципальных районах Татарстана.