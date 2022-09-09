В Альметьевске начались показы спектаклей театра из Тольятти

В Альметьевске начались показы спектаклей театра из соседнего региона. В рамках программы «Большие гастроли» группа тольяттинского театра «Колесо» привезла в город три постановки. Об этом «Татар-информу» сообщили в информационном центре Альметьевского драмтеатра.

«8 и 9 сентября утром проходят показы сказки, вечером — спектаклей для взрослой публики. Для детей представлен спектакль „Тайна карты сокровищ“ — пиратский боевик с морскими сражениями, когда гремит палубная артиллерия, лязгают наточенные сабли, рвутся паруса, а герои бьются за карту сокровищ. Также зрители увидят мелодраму „Ночь святого Валентина“ — это история о ночном происшествии в загородном доме, где после ссоры мужа и жены появляется третий лишний», — рассказали в театре.

9 сентября на суд альметьевцев представят комедию о любви под названием «Шикарная свадьба». Сюжет разворачивается в наши дни в Лондоне. Молодому англичанину Билу пришла пора остепениться и стать семьянином. Вчера — мальчишник, сегодня — свадьба. События развиваются стремительно за несколько часов. Билеты на поставновку почти полностью раскуплены.

С ответным визитом альметьевские артисты отправятся к коллегам в Тольятти в следующем месяце. 25 октября в качестве вечернего показа представят постановку «Дом мечты», 26 октября — «Бегущий за ветром». Для детей сыграют «Пиксельные истории» и спектакль беби-театра «Терра».

Гастроли проводятся при поддержке Министерства культуры РФ Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Росконцерт». Они призваны воссоздать единую гастрольную систему по всей стране.