В Альметьевске начали подавать тепло в детские сады

В Альметьевске с 24 сентября стартовал отопительный сезон. Не дожидаясь похолодания, власти города приняли решение начать поэтапный пуск тепла в детских садах. Пусковые работы уже стартовали — в ближайшее время тепло поступит в 37 из 54 дошкольных учреждений, имеющих отдельные котельные.

«С 1 октября запускаем центральную часть города, где находятся котельные №1 и №2. Отопление появится во всех социальных объектах, а также постепенно станет тепло и в многоквартирных домах», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

По его словам, запуск системы отопления — это постепенный процесс, который требует времени для настройки и отладки. После открытия задвижек тепло появится не сразу, чтобы избежать нарушений гидравлического режима.

Для контроля запуска тепла в Альметьевске создан штаб под руководством главы исполкома города Айнура Исхакова.

При возникновении сбоев в работе системы отопления власти города советуют обращаться в диспетчерскую управляющей компании или по телефону службы «Открытый Альметьевск»: 8 (8553) 26-06-00.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в прошлом году отопительный сезон в Альметьевском районе стартовал 6 октября.