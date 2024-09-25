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В Альметьевске начали подавать тепло в детские сады
В Альметьевске с 24 сентября стартовал отопительный сезон. Не дожидаясь похолодания, власти города приняли решение начать поэтапный пуск тепла в детских садах. Пусковые работы уже стартовали — в ближайшее время тепло поступит в 37 из 54 дошкольных учреждений, имеющих отдельные котельные.
«С 1 октября запускаем центральную часть города, где находятся котельные №1 и №2. Отопление появится во всех социальных объектах, а также постепенно станет тепло и в многоквартирных домах», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.
По его словам, запуск системы отопления — это постепенный процесс, который требует времени для настройки и отладки. После открытия задвижек тепло появится не сразу, чтобы избежать нарушений гидравлического режима.
Для контроля запуска тепла в Альметьевске создан штаб под руководством главы исполкома города Айнура Исхакова.
При возникновении сбоев в работе системы отопления власти города советуют обращаться в диспетчерскую управляющей компании или по телефону службы «Открытый Альметьевск»: 8 (8553) 26-06-00.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в прошлом году отопительный сезон в Альметьевском районе стартовал 6 октября.
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