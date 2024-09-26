Видео: в Альметьевске начали борьбу с незаконными торговыми точками

В Альметьевске с улиц города ликвидируют незаконные объекты торговли, расположенные на муниципальной земле без соответствующих разрешений, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Владельцев ларьков уведомили, но добровольно продажу они не прекратили. Уведомления о демонтаже самовольно установленных торговых объектов были официально опубликованы в средствах массовой информации. Срок добровольного демонтажа истек и до конца недели их демонтируют и отправят на базу хранения.

За сегодня в городе демонтировали сразу несколько незаконных торговых точек. Одну из них уже увезли — она находилась на улице Герцена у дома 94.

Владелец павильона рассказал, что в прошлые два года у него было разрешение на торговлю, а в этом году он не смог его получить, но всё равно начал продажу фруктов и овощей.

Если владельцы объектов не объявятся в течение 6 месяцев, имущество перейдет в муниципальную собственность. Если они все же появятся, им необходимо будет компенсировать затраты на демонтаж и вывоз объекта, которые составят более 26 тыс. рублей.