В Альметьевске началась реконструкция второй очереди «Кванториума»

В Альметьевске стартовала реконструкция второй очереди детского технопарка «Кванториум», который получит сопоставимые с имеющимися площадями территории — на них планируется разместить новые «квантумы». Об этом во время прямого эфира в Telegram сообщил глава района Тимур Нагуманов.

Локации оборудуют под парусное моделирование, а четвертый этаж с увеличенным по высоте пространством для работы с квадрокоптерами.

«Очень интересное направление — будут и подводные, и наводные, и летающие дроны», — отметил мэр.

Также будет реализован автомеханический квантум, который разместится в гаражном пространстве. «Это будет очень интересно. Работы там уже начались. Я думаю, в ближайшее время они порадуют альметьевцев открытиями, и они с удовольствием будут всем этим пользоваться», — резюмировал мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что все новостройки Альметьевска оборудуют подземным паркингом.