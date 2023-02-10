В Альметьевске началась подготовка к возвращению бойцов из зоны СВО

Перед властями Альметьевского района встала задача — подготовиться к возвращению бойцов из зоны специальной военной операции. На базе открытого в этом году центра психологической поддержки «Нур» идет подготовка специалистов-психологов. Об этом сообщил глава муниципалитета Тимур Нагуманов на отчетной сессии района.

«Основная их задача — это работа с семьями мобилизованных. Наша общая цель — сделать так, чтобы ребята не переживали о благополучии их семей и понимали, что мы готовы их встретить дома», — отметил руководитель района.

По его словам, с момента объявления частичной мобилизации создан оперативный штаб, организована работа с предприятиями по координации работы в новых условиях.

«С руководителями предприятий мы единодушно приняли решение максимально обеспечить наших ребят всем необходимым. Спасибо огромное нашим спонсорам за чуткость и проявленное внимание. Считаем, что нам удалось ответить на все неожиданные вызовы, но это не значит, что работа закончилась», — подчеркнул Нагуманов.

Он добавил, что работа ведется персонально со всеми членами семьи. «Мы постоянно находимся на связи и стараемся оперативно решать любые возникающие вопросы. Так же на связи мы и с ребятами. Со всеми подразделениями. Ездим к ним, помогаем всем необходимым», — заключил он.