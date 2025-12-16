В Альметьевске начал работу пилотный проект для Татарстана – «Семейный МФЦ»

В Альметьевске начала работу новая точка социальной поддержки – специальный многофункциональный центр «Семейный МФЦ». Это пилотный проект для Республики Татарстан: наряду с Казанью город вошел в число первых муниципалитетов, где внедряется современный формат комплексной помощи семьям.

Как сообщают в администрации района, главная задача «Семейного МФЦ» – стать единым пространством, в котором семьи смогут оперативно и удобно решать вопросы, связанные с воспитанием детей, социальной поддержкой и защитой прав. Центр работает по принципу «одного окна», объединяя социальные, юридические и административные услуги.

Новое отделение ориентировано на широкий круг получателей.

Здесь помощь смогут получить многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, молодые родители, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В торжественном открытии приняли участие руководитель исполнительного комитета Альметьевска Ильнур Фасхутдинов и заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева.

«Открытие такого формата центра – важный шаг в развитии системы поддержки семей в Альметьевске. Мы стремимся создать условия, при которых каждая семья сможет оперативно получить квалифицированную помощь и поддержку в одном месте», – отметил Ильнур Фасхутдинов.

«Семейный МФЦ» предлагает широкий спектр услуг: психологические и социальные консультации, правовую помощь, образовательные программы для родителей, содействие в получении пособий и льгот, а также организацию семейного досуга и тематических мероприятий.

Центр открыт на базе отделения социальной помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения «Опека» по адресу: улица Клары Цеткин, 54А. Его открытие соответствует целям национального проекта «Семья», направленного на повышение благополучия и качества жизни населения.



В России реализуются новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут воплощены 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.