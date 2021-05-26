В Альметьевске на улице появились столы для игры в шахматы и настольный теннис

В Альметьевске, на территории перед молодежным центром, на весь летний период установлены столы для игры в шахматы и настольный теннис. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Альметьевского района.

«Всего установлено четыре стола для игры в настольный теннис и три стола для игры в шахматы. Каждый желающий с 10.00 до 19.00 может прийти и поиграть совершенно бесплатно», — уточнил источник.

Инициатива по установке столов принадлежит Управлению по делам детей и молодежи.

«Игры в настольный теннис и шахматы пользуются большой популярностью среди альметьевцев как отличный способ скрасить досуг, а также провести время на свежем воздухе. Количество желающих поиграть в теннис или шахматы растет с каждым днем. Уже прошло несколько турниров с вручением призов победителям», — рассказали агентству в администрации.

На покупку столов не было потрачено денежных средств, их защитой от вандалов займутся сотрудники Управления по делам детей и молодежи.

С 1 июня начнут работу 28 площадок на базе молодежных (подростковых) клубов города, различных по оборудованию и направлениям деятельности: спортивные, игровые, досуговые и смешанные. Подростки смогут посещать площадки на бесплатной основе, учитывая свои интересы, опираясь на расписание.

Также большое количество мероприятий для молодежи города проводит молодежный центр. За предстоящими мероприятиями можно следить в социальной сети Instagram на страницах @mc_almetyevsk и @centrpodrostokalmet.

Фото: газета «Знамя труда»