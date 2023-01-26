В Альметьевске на сходе жители одного из домов попросили пораньше провести капремонт

В Альметьевске территориальные общественные самоуправления (ТОС) продолжают подводить итоги прошлого года. Сход граждан ТОС №8 состоялся в 17-й школе, пишет местная газета «Знамя труда».

В повестку мероприятия, участие в котором принял и глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов, были включены такие вопросы, как капитальный ремонт нескольких домов микрорайона, прокладка новых тротуаров, улучшение ситуации с уборкой мусора и снега.

«Двенадцать вопросов, один решен — ремонт крыльца. [Еще] один вопрос частично решен — Заслонова, 9 на выигранные средства по гранту „Лучший ТОС РТ 2022“ установлены еще три элемента МАФ (малых архитектурных форм — прим. Т-и)», — сообщила заведующая ТОС-8 Зинаида Жукова.

Из невыполненных за год десяти вопросов особенно актуальным остается капитальный ремонт дома №80 по улице Шевченко. Жильцы жалуются на ветер, ходящий по квартирам. Проблему может решить только капитальный ремонт, но он запланирован лишь на 2030 год. В связи с этим жильцы просят перенести работы на более ранний срок.

В микрорайоне проживают почти 3 тыс. человек, половина из них — пенсионеры. И они, будучи заядлыми пешеходами, хотели бы увидеть больше тротуаров внутри своих дворов.

«Жители всех домов микрорайона просят решить проблему с чужими машинами, припаркованными по всей территории. А еще обустроить площадку для выгула собак», — добавила Зинаида Жукова.

По завершении схода все обращения граждан были направлены в соответствующие службы и ведомства, отмечает издание.

Фото: газета «Знамя труда».