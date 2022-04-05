В Альметьевске на сельхозярмарке покупателям предложат дефицитные позиции

В предстоящую субботу, 9 апреля, в Альметьевске пройдет очередная сельскохозяйственная ярмарка. Товары для горожан привозят в достаточном количестве. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В последние две ярмарки мы привозим более 30 машин товара. Стараемся с каждым разом усовершенствовать организацию самой ярмарки и ассортимент. Он достаточно неплохой. Есть и дефицитные позиции. В этот раз это была капуста. Также продавали картофель, сахар, соль и многое другое», — отметил мэр.

По словам Нагуманова, он продолжает получать отзывы по проведению ярмарок, причем они бывают самыми разными. «От большинства идут позитивные отзывы, что смогли купить свежее качественное мясо», — поделился глава муниципалитета.

Ярмарки продлятся до 23 апреля. Свою продукцию представляют КФХ не только Альметьевского, но и соседних районов.