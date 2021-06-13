В Альметьевске на Сабантуе откроется гигантская фотозона из сена

В Альметьевске на территории городского майдана будет работать «Деревенское подворье» —гигантская фотозона из сена, интерактивная выставка и товары от народных умельцев и музеев района.

В «Городе ремесленников» будут представлены изделия мастеров народных промыслов и тематические мастер-классы «Умелые ручки», пройдет выставка сельскохозяйственной техники.

На главную сцену праздника выйдет Государственный ансамбль фольклорной музыки Татарстана под руководством заслуженного артиста РФ и народного артиста РТ Айдара Файзрахманова, государственный ансамбль песни и танца «Агидель», популярные авторы-исполнители Ильнат Фархуллин и Рафаэль Якупов, группа «Зу-Ляй-ля», творческие коллективы города и района.

В 11.00 на центральном майдане начнется театрализованная программа «Край родной мой, Татарстан!», где состоится чествование работников сельского хозяйства.

В это же время на детском майдане будет работать площадка «Счастливое детство». Для юных альметьевцев проведут национальные игры, творческие и художественные мастер-классы, мастер-класс игры на лепестковых и традиционных барабанах, интерактивную и анимационную программу, тимбилдинг, будут работать аттракционы.

В полдень начнутся традиционные конноспортивные состязания Сабантуя — показательные выступления по выездке лошадей от воспитанников Альметьевской конноспортивной школы, веселые скачки на пони, заезды на породистых лошадях, скачки на лошадях местных пород.

Завершится праздник награждением отличившихся гостей праздника. Участников соревнований и игр ждут призы.

«Накануне Сабантуя в Альметьевске была организована традиционная акция „Благотворительная повозка“. Это старинный обряд, который проводится перед национальным праздником», — отметили в пресс-службе главы Альметьевского района РТ.

Повозка посетила шесть точек города и собрала подарки к Сабантую. Все игрушки будут раздаваться детям на празднике.

Добраться до центрального майдана можно будет на двух троллейбусах. Первый из них будет подан к остановке «Западные ворота», второй — к РТС.