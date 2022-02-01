В Альметьевске на карантин закрыты 253 класса в школах

В Альметьевске на разобщение закрыты 253 класса в школах, более 5 тыс. учащихся находятся на лечении под наблюдением. Об этом рассказала гостья эфира главы района Тимура Нагуманова — заместитель главврача Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Тамара Черемисина.

По ее словам, заболеваемость среди детей находится на пике. «Рост начался в декабре. Школьные зимние каникулы немного прервали подъем заболеваемости. После того как школьники вышли с каникул на учебу, заболеваемость вновь стала расти вверх. И последнюю неделю мы работаем на пике заболеваемости. Болеют и дошкольники, и школьники. Но в настоящее время больше болеют именно школьники. 60% от числа заболевших детей составляют школьники», — отметила гостья эфира.

Черемисина рассказала, что подъем заболеваемости очень серьезный. Так, на аналогичный период прошлого года болело 22% школьников.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов добавил, что школы полностью не закрывают на карантин, чтобы не ограждать детей от учебного процесса. Решение принимается локально по классам на короткий период, причем за каждым проводится отдельное наблюдение.