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В Альметьевске на день сделают бесплатным проезд в транспорте и вход в музеи
3 ноября, в день празднования 70-летия Альметьевска, в городе будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом глава района Тимур Нагуманов рассказал в прямом эфире. По его словам, бесплатный проезд будет действовать весь день 3 ноября с первых поездок и до 23.30 часов.
Помимо этого, жители и гости города смогут бесплатно посетить ряд учреждений Альметьевска, побывать на мастер-классах, посмотреть фильмы. Так, в Краеведческом музее посетителей ждут концерты творческих коллективов, экскурсии и мастер-классы.
В картинной галерее можно бесплатно поучаствовать в мастер-классах и присоединиться к экскурсии. Мастер-классы, экскурсии и кинопоказы ждут всех желающих и в Центральной детской библиотеке, а посмотреть фильмы можно будет в ИДЦ «Сфера».
В конноспортивной школе будет организована бесплатная прогулка на лошадях в манеже. Любителей настольного тенниса ждут бесплатные тренировки, поплавать можно будет в спортивно-оздоровительном комплексе в селе Абдрахманово.
Также горожан ждут скидки в кафе и ресторанах Альметьевска.
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