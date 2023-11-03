В Альметьевске на день сделают бесплатным проезд в транспорте и вход в музеи

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

3 ноября, в день празднования 70-летия Альметьевска, в городе будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом глава района Тимур Нагуманов рассказал в прямом эфире. По его словам, бесплатный проезд будет действовать весь день 3 ноября с первых поездок и до 23.30 часов.

Помимо этого, жители и гости города смогут бесплатно посетить ряд учреждений Альметьевска, побывать на мастер-классах, посмотреть фильмы. Так, в Краеведческом музее посетителей ждут концерты творческих коллективов, экскурсии и мастер-классы.

В картинной галерее можно бесплатно поучаствовать в мастер-классах и присоединиться к экскурсии. Мастер-классы, экскурсии и кинопоказы ждут всех желающих и в Центральной детской библиотеке, а посмотреть фильмы можно будет в ИДЦ «Сфера».

В конноспортивной школе будет организована бесплатная прогулка на лошадях в манеже. Любителей настольного тенниса ждут бесплатные тренировки, поплавать можно будет в спортивно-оздоровительном комплексе в селе Абдрахманово.

Также горожан ждут скидки в кафе и ресторанах Альметьевска.