В Альметьевске на базе Центра занятости открылся кадастровый центр «Работа в России»
В Альметьевске открылся кадровый центр «Работа России» на базе Центра занятости населения. Проект реализован благодаря федеральной программе «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Кадрами с открытия поделился на своей странице в соцсети Instagram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
Первый подобный центр в Татарстане был создан в Набережных Челнах, следующей точкой стал Альметьевск.
Преобразования в Центре занятости коснулись оснащения рабочих мест, обучения работников, внедрения фирменного стиля, приобретения компьютерной техники, формирования системы контроля и оценки качества предоставления госуслуг и многого другого.
В прошлом году в Центре занятости был проведен капитальный ремонт помещений первого этажа. В процессе ремонта были выделены функциональные зоны и секторы работы с гражданами и работодателями. Сегодня центр поделен на сектора. Присутствует навигация в зале, в том числе и для слабовидящих граждан. Также предусмотрены терминал электронной очереди и терминал для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
В малом конференц-зале проходят круглые столы с работодателями. Также здесь оборудовано пространство для индивидуальной работы с гражданами, зона ожидания и информирования. В детском уголке расположен интерактивный стол с играми, посвященными профессиям. Индивидуальная профориентационная консультация школьника проводится в секторе развития карьеры.
Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.