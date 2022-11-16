В Альметьевске на 99-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной Фатыма Яхина

На 99-м году жизни скончалась жившая в Альметьевске ветеран Великой Отечественной войны Фатыма Яхиновна Яхина, известная землякам и как активная общественница. Прощание с ней состоится сегодня у Центральной мечети на улице Марджани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района.

Свои соболезнования принесли глава муниципалитета Тимур Нагуманов, генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов, депутат Государственного Совета РТ Шафагат Тахаутдинов, советник генерального директора ОАО «СМП-Нефтегаз», депутат Государственной Думы ФС РФ V созыва Фоат Комаров, председатель профкома профсоюза «Татнефти» Гумар Яруллин и многие другие.

«Фатыма Яхиновна была одной их тех людей, которые с отвагой и доблестью прошли фронтовой путь Великой Отечественной войны. Мы безмерно благодарны ей и всем ветеранам, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас великую страну. Светлая, добрая память, чувство гордости о Яхиной Фатыме Яхиновне всегда сохранится в сердцах не только ее родных и близких, но и в памяти многих поколений альметьевцев», — говорится в траурной телеграмме.

Фатыма Яхина родилась 19 февраля 1924 года в деревне Митряево Муслюмовского района. После окончания средней школы работала заведующей сельским ДК и секретарем сельсовета. В декабре 1942-го она записалась на курсы молодого бойца, а 5 июля 1943-го добровольно ушла на фронт, где стала зенитчицей. В 1944 году в рядах войск противовоздушной обороны участвовала в операции «Багратион», завершившейся освобождением от гитлеровских войск территории Беларуси. День Победы встретила в Варшаве.

После войны с 1945 по 1963 год Фатыма Яхина работала в Муслюмовском райкоме Коммунистической партии. В 1946-м вышла замуж за участника войны. В 1963 году вместе с семьей переехала в Альметьевск, где была принята на должность статистика горкома КПСС.

Свою трудовую деятельность продолжила в тресте «Строймеханизация» специалистом по кадрам. В 1979 году Яхина вышла на пенсию и в том же году была принята в ряды Альметьевского городского совета ветеранов. Более тридцати лет она вела активную работу в ветеранской организации.

Фатыма Яхина — почетный ветеран города и района. В 2010 году получила звание «Женщина года» в номинации «У войны — не женское лицо». Удостоена ордена Отечественной войны II степени (1985), медали Жукова, медалей «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «Ветеран труда» (1979), «Патриот России», «За заслуги перед Республикой Татарстан», ряда других наград республиканского и муниципального уровня.