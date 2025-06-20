В Альметьевске на 487,8 млн рублей модернизируют три объекта коммунальной инфраструктуры

Три объекта коммунальной инфраструктуры Альметьевска включены в программу модернизации по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Общая сумма вложенных средств составит 487,8 млн рублей, сообщила пресс-служба Минстроя РТ.

Так, будет капитально отремонтирован введенный в эксплуатацию в 1972 году самотечный канализационный коллектор от ул. Гатина-Больничная до канализационной насосной станции №2. Объект является переходящим на 2026-2027 годы. За этот период реконструируют 2,64 км сетей, из них в текущем году будут проложены 670 м. Общий процент выполнения строительно-монтажных работ на данный момент составляет 20%.

Запланирована реконструкция стального магистрального водовода 1982 года постройки. Объект также является переходящим на 2026 год, всего обновят 2,68 км сетей. В 2025 году строители модернизируют 1,28 км на участке от 4-го водоподъема до камеры Альметьевского комбината строительных материалов. Уложено 619 м труб.

Кроме того, в программу нацпроекта вошла реконструкция напорного канализационного коллектора, построенного в 1972 году. Для обновления выбран участок от канализационной насосной станции №2 до очистных сооружений канализации протяженностью 3,87 км. Работы выполнены на 30%.

Модернизация данных объектов позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг для более 70 тысяч альметьевцев.

Напомним, что в 2025 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланировано модернизовать 36 объектов, на реализацию предусмотрены 3 млрд 200 млн рублей, в том числе 1,5 млрд - средства республиканского бюджета

Кроме того, в текущем году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова стартовала республиканская программа с объемом финансирования 8,5 млрд рублей. В нее вошли 100 объектов. Таким образом, по двум программам в Татарстане будут модернизированы 136 объектов инженерной инфраструктуры.