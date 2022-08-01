В Альметьевске полностью завершился ремонт 36 объектов по программе «Наш двор»

В Альметьевске продолжается реализация программы благоустройства дворов Татарстана, инициированная Президентом республики Рустамом Миннихановым. На сегодняшний день в 36 дворах работы выполнены на 100%, в 39 продолжается благоустройство, еще на трех объектах работы стартуют в ближайшее время. Все они будут сданы в обозначенные сроки, заверил во время прямого эфира глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Уже с 15 августа начнутся торжественные открытия дворов, которые мы планируем совместить с праздниками двора, где жители смогут воочию увидеть обновленные дворы и уже пользоваться ими. Это будут настоящие большие праздники двора», — сказал Нагуманов, призвав жителей подключиться к организации событий.

Во дворах будут выполнены строительство и ремонт дорог и тротуаров, установка и обновление скамеек, урн, безопасного детского и спортивного оборудования на покрытии из песка, опор освещения, создание площадки для размещения зоны ТКО, установка хозяйственно-бытового оборудования. Набор оборудования определяется индивидуально для каждого двора.

За это время в Альметьевском муниципальном районе предстоит благоустроить 532 двора, в этом году в районе будут благоустроены 78 объектов.