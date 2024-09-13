В Альметьевске можно получить знания и денежные гранты на развитие соцпредпринимательства

Жители Альметьевска скоро получат возможность попробовать себя в качестве социальных предпринимателей, либо расширить масштабы общественно значимого бизнеса, если уже занимаются им. Участники программы «Начни свое дело» смогут получить знания, необходимые для успешного развития проектов социального предпринимательства, а также гранты до 200 тысяч рублей.

Социальное предпринимательство позволяет и заработать деньги для себя, и помочь другим. Пространство для общественно полезных проектов бескрайнее — от экотуризма до театральной школы или производства натуральных локальных продуктов питания. Главная задача социального предпринимательства — сделать лучше свой город, регион, мир вокруг. Но для ее решения нужны бизнес-навыки. Поэтому программа «Начни свое дело» включает в себя образовательный блок. Участникам расскажут об особенностях ведения социального бизнеса, видах налогообложения, научат составлять бизнес-план, презентовать и продвигать свое дело. И все это — бесплатно!

Те, кто пройдет обучение и защитит свою идею перед экспертной комиссией, смогут участвовать в грантовом конкурсе и претендовать на грант до 200 тысяч рублей. Хорошие шансы на победу имеют проекты, которые создают новые рабочие места и социальные услуги. Комиссия обязательно оценивает каждый проект с точки зрения решения или смягчения существующих социальных проблем, поддержки социально незащищенных групп населения.

Программу «Начни свое дело» реализует промышленная группа ОМК, которой, в частности, принадлежит трубный завод в Альметьевске. За это время успешные проекты были созданы в Чусовом, Благовещенске, Челябинске, Выксе и Кулебаках (Нижегородская область). Альметьевск станет первым городом в Татарстане, где социальные предприниматели смогут получить знания и гранты по этой программе. Она реализуется при поддержке администрации Альметьевского муниципального района и г. Альметьевск.

Кстати, форма организации бизнеса может быть любой — к участию приглашаются и самозанятые, и ИП, и владельцы малых предприятий, а также представители НКО и люди, не имеющие пока никакого опыта в предпринимательстве.