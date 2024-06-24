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Происшествия 24 июня 2024 09:05

В Альметьевске мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой

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Накануне в районе полуночи в Альметьевске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

С их слов, ДТП произошло напротив дома №56 по улице Ленина. Водитель за рулем мотоцикла Honda столкнулся с Renault Fluence.

На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли мотоциклиста.

Фото: © Очевидцы

#Альметьевск #ДТП
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